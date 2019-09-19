СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-19T11:51:07+03:00

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Приставы напугали тюремным сроком орловца, попавшегося на наркопреступлении. Мужчина не спешил оплачивать штраф, назначенный ему судом за хранение запрещенных веществ. Всего 25 тысяч рублей.

После вынесенного приговора ему вручили постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства и предупредили о последствиях неуплаты уголовного штрафа. Но орловец не воспринял это всерьез.

- В связи с этим судебный пристав-исполнитель подготовил материалы в суд для замены штрафа более строгое наказанием, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Узнав о том, что ему грозит срок, должник тут же оплатил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU