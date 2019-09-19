Приставы напугали тюремным сроком орловца, попавшегося на наркопреступлении
Приставы напугали тюремным сроком орловца, попавшегося на наркопреступлении. Мужчина не спешил оплачивать штраф, назначенный ему судом за хранение запрещенных веществ. Всего 25 тысяч рублей.
После вынесенного приговора ему вручили постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства и предупредили о последствиях неуплаты уголовного штрафа. Но орловец не воспринял это всерьез.
- В связи с этим судебный пристав-исполнитель подготовил материалы в суд для замены штрафа более строгое наказанием, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
Узнав о том, что ему грозит срок, должник тут же оплатил штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU