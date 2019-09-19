В центре Орла временно ограничат движение
С 17 сентября по 14 ноября будет вестись ремонт на улице 60- летия Октября
В центре Орла временно ограничат движениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Из-за ремонта улично-дорожной сети в центре Орла временно ограничат движение транспорта.
Пресс-служба администрации города предупреждает водителей о том, что ограничения будут действовать на участке дороги от улицы Максима Горького до Октябрьского (Герценского) моста с 17 сентября по 14 ноября.
Напомним, на этой недели городские власти определили подрядчика для ремонта улицы 60- летия Октября. Теперь ООО «МонолиСтрой» должен отфрезеровать асфальт, уложить выравнивающий слой, установить бордюры и отремонтировать тротуары.
ИСТОЧНИК KP.RU