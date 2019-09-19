На орловской трассе погиб водитель "Семерки"

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-19T11:02:50+03:00

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В Орловской области в ДТП с отечественной легковушкой погиб ее водитель. "Семерка" съехала в кювет.

Авария случилась в среду, 18 сентября, около часа дня. "ВАЗ-21074" двигался по дороге "Нарышкино-Парамоново" со стороны деревни Парамоново в сторону райцентра Нарышкино.

- На 1 километре водитель допустил съезд в кювет. Водитель скончался на месте ДТП, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU