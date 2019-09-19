СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-19T09:09:43+03:00

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В Пекине прошли переговоры о трехстороннем экономическом сотрудничестве между российской стороной, представителями четырех крупнейших китайских компаний и послом Израиля Цви Хейфецом. В ходе рабочей встречи китайским и израильским бизнесменам предложили открыть дело в Орле.

- Все четыре китайские компании заявили о намерениях расширить свое присутствие на российском рынке и в Орловской области, в частности. Также в рамках пекинских встреч между российской и китайской стороной достигнута договоренность о расширении сотрудничество, включая перспективное открытие представительства Орловской области в Китае, - сообщает Артур Волошин, советник губернатора по инвестиционной деятельности.

По итогом встречи компания King Long, производящая автобусы и фургоны, заинтересовалось возможностью создания производства в нашей области. В свою очередь, компания Zctd заявила о планах по строительству логистического центра.

По словам Артура Волошина, Израиль предложил Орловской области трехстороннее сотрудничество в сельском хозяйстве (орловские территории, израильские инвестиции, китайский рынок сбыта).

До конца года планируется организовать еще ряд рабочих встреч по реализации этим планов.

ИСТОЧНИК KP.RU