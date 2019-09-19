СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-19T08:27:40+03:00

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В Орле ремонт дворов закончился шестью уголовными делами. Прокуратура выяснила, что УКХ оплачивало заведомо некачественную работу.

Ведомственная проверка прошла во всех районах областного центра и во Мценске. Как выяснилось, МКУ «УКХ города Орла» осуществило приемку дворовых территорий, на которых ремонтные работы не отвечали положенным требованиям. Однако подрядчику деньги все-таки были перечислены.

- Это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств, выделенных Орлу в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». По фактам выявленных нарушений в органы предварительного расследования направлены материалы прокурорских проверок. По результатам их рассмотрения возбуждено уже 6 уголовных дел, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Напомним, в этом году в городе был запланирован ремонт 69 дворов, из них 61 уже принят.

ИСТОЧНИК KP.RU