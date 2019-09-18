Орловчанка помогла пенсионеру оформить банковскую карту и решила его всех денег
Орловчанка помогла пенсионеру оформить банковскую карту и решила его всех денег. 25-летняя девушка с легкостью завладела его реквизитами и пополнила свой кошелек на 45 тысяч рублей.
Как оказалось, происшествие случилось в Болхове. 66-летний мужчина сам попросил у своей знакомой помощи с документами, а уже через несколько дней понял – банковский счет опустел. После этого он обратился в полицию, установившей имя преступницы.
- Выяснилось, что девушка уже была ранее судима. Похищенными деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению. Теперь против нее возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU