2019-09-18T17:14:32+03:00
Происшествия

Орловчанка помогла пенсионеру оформить банковскую карту и решила его всех денег

25-летняя девушка с легкостью завладела его реквизитами и пополнила свой кошелек на 45 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орловчанка помогла пенсионеру оформить банковскую карту и решила его всех денегОрловчанка помогла пенсионеру оформить банковскую карту и решила его всех денегФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловчанка помогла пенсионеру оформить банковскую карту и решила его всех денег. 25-летняя девушка с легкостью завладела его реквизитами и пополнила свой кошелек на 45 тысяч рублей.

Как оказалось, происшествие случилось в Болхове. 66-летний мужчина сам попросил у своей знакомой помощи с документами, а уже через несколько дней понял – банковский счет опустел. После этого он обратился в полицию, установившей имя преступницы.

- Выяснилось, что девушка уже была ранее судима. Похищенными деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению. Теперь против нее возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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