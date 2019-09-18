2019-09-18T16:41:58+03:00
Спорт

Орловцы побывали на зарядке со звездами спорта

Бодрящие упражнения и фестиваль единоборств прошли на центральной площади города
Наталья Меркулова
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Орловцы побывали на зарядке со звездами спортаОрловцы побывали на зарядке со звездами спортаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 15 сентября, центральная площадь города превратилась в фитнес-площадку для всех желающих. Здесь жителей Орла смогли узнать секреты поддержания себя в тонусе от звезд российского спорта.

Продолжил спортивный праздник фестиваль единоборств Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Продолжил спортивный праздник фестиваль единоборствФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Комплекс бодрящих упражнений для малышей и взрослых подготовили Оксана Яценко (заслуженная мастер спорта России, четырехкратная чемпионка Европы и Мира по спортивной акробатике) и Ольга Никиточкина (мастером спорта России по спортивной гимнастике).

Спотривные соревнования уже стали привычными явлением на площали Ленина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спотривные соревнования уже стали привычными явлением на площали ЛенинаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Очень здорово, что сегодня на нашу традиционную «Зарядку со звездой» пришли сотни юных орловцев и их родителей. Возможно, именно сегодня во многих семьях зародится хорошая традиция — проводить выходные дни, занимаясь спортом, - обратился к участникам праздника Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных депутатов.

Продолжился праздник фестивалем единоборств, на котором сильнейшие спортсмены продемонстрировали свои силы в боксе, универсальном бою и кикбоксинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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