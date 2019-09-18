Орловцы побывали на зарядке со звездами спорта
В воскресенье, 15 сентября, центральная площадь города превратилась в фитнес-площадку для всех желающих. Здесь жителей Орла смогли узнать секреты поддержания себя в тонусе от звезд российского спорта.
Продолжил спортивный праздник фестиваль единоборствФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Комплекс бодрящих упражнений для малышей и взрослых подготовили Оксана Яценко (заслуженная мастер спорта России, четырехкратная чемпионка Европы и Мира по спортивной акробатике) и Ольга Никиточкина (мастером спорта России по спортивной гимнастике).
Спотривные соревнования уже стали привычными явлением на площали ЛенинаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Очень здорово, что сегодня на нашу традиционную «Зарядку со звездой» пришли сотни юных орловцев и их родителей. Возможно, именно сегодня во многих семьях зародится хорошая традиция — проводить выходные дни, занимаясь спортом, - обратился к участникам праздника Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных депутатов.
Продолжился праздник фестивалем единоборств, на котором сильнейшие спортсмены продемонстрировали свои силы в боксе, универсальном бою и кикбоксинге.
ИСТОЧНИК KP.RU