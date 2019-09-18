2019-09-18T16:01:30+03:00
Общество

Орловцев могут обязать убирать за своими питомцами на улице

Проект новых правил выгула собак обсудят в горсовете
Наталья Меркулова
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Орловцев могут обязать убирать за своими питомцами на улицеОрловцев могут обязать убирать за своими питомцами на улицеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев могут обязать убирать за своими питомцами на улице. Новые правила выгула собак обсудят в горсовете. Об этом стало известно сегодня, 18 сентября, на заседании комитета по ЖКХ.

Если проект вступит в силу, то владельцы четвероногих должны будут соблюдать ряд правил. Прежде всего, не допускать свободного передвижения собак в общественных местах и убирать за своими любимцами.

Также городские власти планируют запретить выгул собак (кроме поводырей) возле школ, детских садов, спортивных площадок, кладбищ, рядом с водоемами и в местах общественного питания. По их мнению, площадки для выгула должны быть удалены не менее чем на 40 метров от жилых и общественных зданий.

Пока вопрос о наказании за несоблюдение этих правил, чиновники не обсуждали. Подробнее проект планируют рассмотреть на публичных слушаниях 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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