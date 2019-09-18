СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-18T13:38:46+03:00

Орловец отсудил у предприятия, производящего кухни, более 400 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Новой мебели он так и не дождался

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Орловец отсудил у предприятия, производящего кухни, более 400 тысяч рублей. В заключенном между ними договоре купли-продажи значились: кухонный гарнитур, духовка, варка, вытяжка, холодильника, мойка и смеситель.

Так и не дождавшись заказанной мебели, покупатель обратился в региональное Управление Роспотребнадзора, а затем в суд.

Согласно решению суда, договор был расторгнут, а предприятие обязали вернуть заплаченную заказчиком предоплату, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма, взысканная судом в пользу потребителя, составила 432 912 рублей.

- По закону «О защите прав потребителей», если нарушаются сроки оказания услуги, исполнитель обязан заплатить потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% цены выполнения работы или общей цены заказа, - поясняет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU