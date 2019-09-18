Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспорта
С 17 сентября по 17 октября пройдет общественное обсуждение обновленной схемы
Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспортаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспорта. С 17 сентября по 17 октября пройдет общественное обсуждение обновленной схемы.
В этот срок жителям города нужно успеть внести свои замечания и предложения в региональный Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.
Это можно сделать тремя способами: принеся подробное описание своего предложения с пояснительной запиской в департамент, прислав его по почте (адрес получателя 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1) или отправив в электронном виде на адрес pr_jkh@adm.orel.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU