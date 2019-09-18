2019-09-18T12:51:14+03:00
Общество

Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспорта

С 17 сентября по 17 октября пройдет общественное обсуждение обновленной схемы
Наталья Меркулова
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Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспортаОрловцы могут предложить новые маршруты общественного транспортаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспорта. С 17 сентября по 17 октября пройдет общественное обсуждение обновленной схемы.

В этот срок жителям города нужно успеть внести свои замечания и предложения в региональный Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Это можно сделать тремя способами: принеся подробное описание своего предложения с пояснительной запиской в департамент, прислав его по почте (адрес получателя 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1) или отправив в электронном виде на адрес pr_jkh@adm.orel.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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