СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-18T12:51:14+03:00

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Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспорта. С 17 сентября по 17 октября пройдет общественное обсуждение обновленной схемы.

В этот срок жителям города нужно успеть внести свои замечания и предложения в региональный Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Это можно сделать тремя способами: принеся подробное описание своего предложения с пояснительной запиской в департамент, прислав его по почте (адрес получателя 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1) или отправив в электронном виде на адрес pr_jkh@adm.orel.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU