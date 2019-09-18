2019-09-18T11:42:43+03:00
Общество

В Орловской области наградят лучших наставников молодых педагогов

Для получения знака отличия нужно иметь опыт работы не менее 15 лет и положительные отзывы коллег
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области наградят лучших наставников молодых педагоговВ Орловской области наградят лучших наставников молодых педагоговФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области утвердили положение о знаке отличия «Почетный наставник в сфере образования». Теперь самые опытные и профессиональные педагоги, помогающие молодым кадрам адаптироваться в школе, могут претендовать на заслуженное звание.

Для получения знака отличия необходимо иметь опыт работы не менее 15 лет, положительные отзывы коллег и награды за педагогическую и наставническую деятельность.

- Знаком отличия будут награждаться лучшие наставники, помогающие молодежи в успешном овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями. Вручение знаков отличия будет происходить в торжественной обстановке, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восстановить освещение на набережных Орла обойдется в 400 тысяч рублей
Орловец отсудил у предприятия, производящего кухни, более 400 тысяч рублей
Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспорта
Орловские садоводы задолжали энергетикам 3,6 миллиона рублей
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
Орловцы пожаловались главе города на пробки в «Зареченском»
Орловские художники устроили в сквере Ермолова ботанический пленер
Под Орлом «Опель» съехал в кювет и врезался в дерево
В будущем году на ремонт дорог Орла выделят больше 380 млн рублей
Орловские ученые рассказали, почему нужно уничтожать опавшую листву
В Орле девушка на «Лифане» учинила ДТП с двумя грузовиками
В Орле нашли подрядчика для ремонта улицы 60-летия Октября
В Орле юноша оказался под колесами «ВАЗа»