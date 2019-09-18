В Орловской области наградят лучших наставников молодых педагогов
В Орловской области утвердили положение о знаке отличия «Почетный наставник в сфере образования». Теперь самые опытные и профессиональные педагоги, помогающие молодым кадрам адаптироваться в школе, могут претендовать на заслуженное звание.
Для получения знака отличия необходимо иметь опыт работы не менее 15 лет, положительные отзывы коллег и награды за педагогическую и наставническую деятельность.
- Знаком отличия будут награждаться лучшие наставники, помогающие молодежи в успешном овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями. Вручение знаков отличия будет происходить в торжественной обстановке, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU