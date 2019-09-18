2019-09-18T10:33:03+03:00
Звезды

Орловские художники устроили в сквере Ермолова ботанический пленер

Гостей акции ждали яркие краски, творческий экспромт и ликбез по миру растений
Наталья Меркулова
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Орловские художники устроили в сквере Ермолова ботанический пленерОрловские художники устроили в сквере Ермолова ботанический пленерФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В минувшие выходные сквер Ермолова превратился в настоящую творческую мастерскую под открытым небом. Орловские художники и дизайнеры устроили здесь ботанический пленер.

Каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гостей акции ждали яркие краски, творческий экспромт и ликбез по миру растений. Каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах по скетчингу, ботанической иллюстрации и созданию текстильных брошек на растительную тему. Особую творческую атмосферу в сквере создал клуб бардовской песни и костюмированные этюды.

Особую творческую атмосферу создал клуб бардовской песни Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особую творческую атмосферу создал клуб бардовской песниФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Общественники подчеркнули, цель пленэра защитить сквер от вырубки деревьев и остановить установку здесь фонтана.

Юные художники активно поддержали акцию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Юные художники активно поддержали акциюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, громкие и жаркие споры орловской интеллигенции с властями начались вокруг сквера этим летом. Тогда в городе прошла серия одиночных пикетов, после которых губернатор региона Андрей Клычков лично встретился с недовольными горожанами. Однако вопрос о будущем сквере все еще не решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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