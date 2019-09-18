Под Орлом «Опель» съехал в кювет и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-18T09:42:18+03:00

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Под Орлом в ДТП с «Опелем» пострадали двое детей. Водитель легковой иномарки не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Авария произошла в деревне образцово накануне, 17 сентября. Примерно в половине восьмого вечера 43-летний мужчина на легковушке не справился со своим авто. На улице Телегинской иномарка «затормозила» об дерево.

В итоге 9-летняя и 6-летняя девочки травмировались. Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, одной из них даже потребовалась госпитализация.

Всего же за сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции зарегистрировали 21 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы, среди них 3 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU