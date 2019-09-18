В будущем году на ремонт дорог Орла выделят больше 380 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-18T09:35:40+03:00

Подрядчиков должны выбрать уже зимой: до старта сезона дорожных работ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020-м приведут в порядок 16 объектов

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В будущем году на ремонт дорог Орла выделят больше 380 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020-м приведут в порядок 16 объектов.

Сейчас в горадминистрации занимаются вопросом подготовки и разработки проектно-сметной документацией. Заказчиком выступает Управление коммунальным хозяйством города.

Глава администрации Александр Муромский поручил не затягивать с разработкой документации: по его словам подрядчика нужно выбрать уже зимой, заблаговременно до старта сезона дорожных работ.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта БКАД в Орле отремонтировали Комсомольскую, Московскую улицы, Кромское шоссе. Также в порядок приведут улицу Северную.

ИСТОЧНИК KP.RU