В будущем году на ремонт дорог Орла выделят больше 380 млн рублей
В будущем году на ремонт дорог Орла выделят больше 380 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020-м приведут в порядок 16 объектов.
Сейчас в горадминистрации занимаются вопросом подготовки и разработки проектно-сметной документацией. Заказчиком выступает Управление коммунальным хозяйством города.
Глава администрации Александр Муромский поручил не затягивать с разработкой документации: по его словам подрядчика нужно выбрать уже зимой, заблаговременно до старта сезона дорожных работ.
Напомним, в этом году в рамках нацпроекта БКАД в Орле отремонтировали Комсомольскую, Московскую улицы, Кромское шоссе. Также в порядок приведут улицу Северную.
ИСТОЧНИК KP.RU
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