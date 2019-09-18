2019-09-18T09:09:42+03:00
Происшествия

В Орле юноша оказался под колесами «ВАЗа»

Пешеход с травмами госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Молодой человек с травмами госпитализированМолодой человек с травмами госпитализированФото: Архив "КП"
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В Орле «Десятка» сбила пешехода. Молодой человек с травмами госпитализирован.

Авария случилась днем вторника, 17 сентября, в Северном районе города. Мужчина за рулем «ВАЗа» ехал по улице Металлургов со стороны Московского шоссе в сторону улицы Космонавтов. В районе дома №1, на зебре, он сбил несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения.

- При ДТП пешеход получил телесные повреждения, бригадой СМП был доставлен в НКМЦ им. Круглой, госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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