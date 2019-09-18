В Орле юноша оказался под колесами «ВАЗа»
В Орле «Десятка» сбила пешехода. Молодой человек с травмами госпитализирован.
Авария случилась днем вторника, 17 сентября, в Северном районе города. Мужчина за рулем «ВАЗа» ехал по улице Металлургов со стороны Московского шоссе в сторону улицы Космонавтов. В районе дома №1, на зебре, он сбил несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения.
- При ДТП пешеход получил телесные повреждения, бригадой СМП был доставлен в НКМЦ им. Круглой, госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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