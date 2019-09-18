2019-09-18T08:41:02+03:00
Спорт

Орловская гаишница завоевала серебро по трейлраннингу

Девушка пробежала сложнейшую 15-километровую дистанцию по Суворовскому карьеру
Наталья Меркулова
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Кристина Жукова завоевала серебро по трейлраннингу. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской областиКристина Жукова завоевала серебро по трейлраннингу. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В субботу, 14 сентября, орловчанка Кристина Жукова, лейтенант полиции регионального Управления ГИБДД, представила нашу область на соревнованиях по трейлраннингу «Ультра марафон След Карьера». Сложнейший маршрут 15- километрового легкоатлетического забега по грунтовке, лесу, ручьям и горам девушка преодолела всего за один час 34 минуты.

Состязания, объединившие более 200 участников из разных уголков страны, прошли в Суворовском карьере, одном из самых красивейших и труднопреодолимых мест Тульской области.

Орловская полицейская в упорной борьбе завоевала серебро, уступив победительнице забега всего 4 минуты 54 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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