Орловская гаишница завоевала серебро по трейлраннингу
В субботу, 14 сентября, орловчанка Кристина Жукова, лейтенант полиции регионального Управления ГИБДД, представила нашу область на соревнованиях по трейлраннингу «Ультра марафон След Карьера». Сложнейший маршрут 15- километрового легкоатлетического забега по грунтовке, лесу, ручьям и горам девушка преодолела всего за один час 34 минуты.
Состязания, объединившие более 200 участников из разных уголков страны, прошли в Суворовском карьере, одном из самых красивейших и труднопреодолимых мест Тульской области.
Орловская полицейская в упорной борьбе завоевала серебро, уступив победительнице забега всего 4 минуты 54 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU