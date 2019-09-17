Орловца, прикончившего мужчину гвоздем, арестовали

17 Сент. 17:54 2019-09-17T17:55:59+03:00

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В Орле суд по ходатайству следствия арестовал местного жителя, прикончившего мужчину гвоздем. Расследование жуткого убийства у супермаркета, которое потрясло горожан в минувшие выходные, продолжается.

Как уже рассказывала «КП» читателям, все случилось в районе Выгонки в воскресенье, 15 сентября. Тогда 31-летний орловец, который уже имел проблемы с законом, поссорился с тремя мужчинами неподалеку от магазина. Применять доводы и аргументы, отстаивая свою точку зрения, нетрезвый дебошир не стал: оружием для него стал гвоздь. Он сумел воткнуть его одному из оппонентов в горло, другого ранил. Компания пыталась скрыться в супермаркете от нападавшего. 34-летний раненый так и скончался прямо в кассовой зоне, еще одного мужчину госпитализировали, сейчас он на лечении

- Допрошены непосредственные очевидцы произошедшего и иные лица. Для выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU