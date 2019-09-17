СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-17T17:30:27+03:00

Всего в регионе работало 38 оборудованных пляжей, на которых купание было официально разрешено Фото: Ольга СУПОНЕВА

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За купальный сезон в Орловской области погибли 12 человек. Чаще всего причиной трагических ЧП становится несоблюдение простых правил безопасности купальщиками.

Как рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области полковник Сергей Гладков, всего за сезон отдыха у воды зарегистрировано 13 происшествий. Спасатели регулярно проводили рейды для предупреждения ЧП.

- Проведены 206 рейдов и патрулирований, в ходе которых проведены 2860 профилактических бесед, проинструктированы 4626 человек. В ходе рейдов и патрулирований проводилась работа по проверке организации обеспечения безопасности людей на оборудованных пляжах и выявлению незарегистрированных мест массового отдыха граждан на водоемах, - рассказали «КП» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Всего в регионе работало 38 оборудованных пляжей, на которых купание было официально разрешено.

ИСТОЧНИК KP.RU