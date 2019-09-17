2019-09-17T15:47:35+03:00
Общество

Обновить разметку на дорогах Орла планируется к 1 октября

Она появится на 114 улицах облцентра
Ольга СУПОНЕВА
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На сегодняшний день новая разметка появилась на 83 улицах ОрлаНа сегодняшний день новая разметка появилась на 83 улицах ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Обновить разметку на дорогах Орла планируется к 1 октября. В общей сложности она появится на 114 улицах облцентра.

О том, как продвигается работа, рассказал Евгений Гришин, замглавы горадминистрации по городскому хозяйству и транспорту на сегодняшней. 17 сентября, рабочей планерке в мэрии.

- В настоящее время разметка термопластиком выполнена в полном объеме на площади 4,5 тыс. кв. м, разметка краской нанесена на 83 улицы из 114, что составляет 21 тыс. кв. м из запланированных 28,5 тыс. кв. м, - отметил Гришин.

К концу текущего месяца рабочие должны завершить нанесение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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