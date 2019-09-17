Обновить разметку на дорогах Орла планируется к 1 октября
Обновить разметку на дорогах Орла планируется к 1 октября. В общей сложности она появится на 114 улицах облцентра.
О том, как продвигается работа, рассказал Евгений Гришин, замглавы горадминистрации по городскому хозяйству и транспорту на сегодняшней. 17 сентября, рабочей планерке в мэрии.
- В настоящее время разметка термопластиком выполнена в полном объеме на площади 4,5 тыс. кв. м, разметка краской нанесена на 83 улицы из 114, что составляет 21 тыс. кв. м из запланированных 28,5 тыс. кв. м, - отметил Гришин.
К концу текущего месяца рабочие должны завершить нанесение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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