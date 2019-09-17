Орловским лесхозам презентуют технику

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-17T15:16:42+03:00

Еще 5 машин до конца года

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В Орловской области лесные хозяйства получат еще 5 машин. Технику презентуют учреждениям до конца текущего года.

В начале месяца лесничества уже получили тракторы, автоцистерны и другую лесопожарную технику.

- Планируется, что регионом будет закуплено 3 погрузчика с грейфером для леса, предназначенные для расчистки лесных дорог и подъездов к труднодоступным лесным участкам, а также 2 автомобиля УАЗ высокой проходимости для патрулирования лесов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Обойдется покупка техники в 12 миллионов рублей, федеральный центр уже выделил региону эти деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU