Орловским лесхозам презентуют технику
В Орловской области лесные хозяйства получат еще 5 машин. Технику презентуют учреждениям до конца текущего года.
В начале месяца лесничества уже получили тракторы, автоцистерны и другую лесопожарную технику.
- Планируется, что регионом будет закуплено 3 погрузчика с грейфером для леса, предназначенные для расчистки лесных дорог и подъездов к труднодоступным лесным участкам, а также 2 автомобиля УАЗ высокой проходимости для патрулирования лесов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Обойдется покупка техники в 12 миллионов рублей, федеральный центр уже выделил региону эти деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU