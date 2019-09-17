2019-09-17T15:16:42+03:00
Общество

Орловским лесхозам презентуют технику

Еще 5 машин до конца года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области лесные хозяйства получат еще 5 машин. Технику презентуют учреждениям до конца текущего года.

В начале месяца лесничества уже получили тракторы, автоцистерны и другую лесопожарную технику.

- Планируется, что регионом будет закуплено 3 погрузчика с грейфером для леса, предназначенные для расчистки лесных дорог и подъездов к труднодоступным лесным участкам, а также 2 автомобиля УАЗ высокой проходимости для патрулирования лесов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Обойдется покупка техники в 12 миллионов рублей, федеральный центр уже выделил региону эти деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловца, прикончившего мужчину гвоздем, арестовали
За купальный сезон в Орловской области погибли 12 человек
Обновить разметку на дорогах Орла планируется к 1 октября
В Орле состоится "РокЖИВфест"
Операция «Мак»: в Орловской области из оборота изъято 12 кг наркотиков
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Пьяный орловец разгромил ночную пивнушку
Управление культуры Орла возглавила Наталья Крючкова
Осенины-веселины: орловцев приглашают на праздник
В Орле «Шестерка» сбила девушку
Озвучены планы по строительству жилья в 2020 году в Орловской области
Орловчанка попала в больницу после поездки в маршрутке
Орловцы выбирают территории для благоустройства
В Орле пешеход попал под трамвай
В Орле сосулька, убившая женщину, обернулась судом для директора УК
В Орле коллекторов оштрафовали за запись разговора с должником
Орловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьму
19 сентября в Орле будет запрещено движение и стоянка