В Орле состоится "РокЖИВфест"
В грядущую пятницу в Орле состоится уже второй фестиваль рок музыки с говорящим названием «РокЖИВфест». Организаторы события и музыканты, которые выступят для орловцев и гостей города, уверены: рок музыка жива, и в Орловской области она достойна особого внимания.
Канва музыкального фестиваля такова: рок-движение в регионе нуждается во внимании общественности и чиновников.
- Рок-фесты в Орле на сегодня задавлены отсутствием рентабельных площадок для рок-музыкантов. Орловским организаторам (музыкантам) хлопотно и не интересно ими заниматься, зачастую эта затея им едва окупается, а силы, которые нужно вложить в организацию не соизмеримы. «РокЖИВфест» поможет обратить внимание на сложившуюся проблему, - говорят организаторы.
Итак, в «Герце» выступят такие орловские команды как «Навстречу солнцу», «Назло», «Ночной странник» и «Лис и Лапландия» из города Брянска.
Приходите и поддержите рок-музыкантов: в "Герце" пятничным вечером будет много драйва и хорошей музыки.
КОГДА, ГДЕ?
20 сентября, 20.00
Ул. Герцена, 20
(18+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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