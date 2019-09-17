В Орле состоится "РокЖИВфест"

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-17T12:54:56+03:00

Несколько команд из Орла и Брянска сыграют в «Герце», чтобы доказать: рок жив!

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В грядущую пятницу в Орле состоится уже второй фестиваль рок музыки с говорящим названием «РокЖИВфест». Организаторы события и музыканты, которые выступят для орловцев и гостей города, уверены: рок музыка жива, и в Орловской области она достойна особого внимания.

Канва музыкального фестиваля такова: рок-движение в регионе нуждается во внимании общественности и чиновников.

- Рок-фесты в Орле на сегодня задавлены отсутствием рентабельных площадок для рок-музыкантов. Орловским организаторам (музыкантам) хлопотно и не интересно ими заниматься, зачастую эта затея им едва окупается, а силы, которые нужно вложить в организацию не соизмеримы. «РокЖИВфест» поможет обратить внимание на сложившуюся проблему, - говорят организаторы.

Итак, в «Герце» выступят такие орловские команды как «Навстречу солнцу», «Назло», «Ночной странник» и «Лис и Лапландия» из города Брянска.

Приходите и поддержите рок-музыкантов: в "Герце" пятничным вечером будет много драйва и хорошей музыки.

КОГДА, ГДЕ?

20 сентября, 20.00

Ул. Герцена, 20

(18+)

ИСТОЧНИК KP.RU