2019-09-17T12:54:56+03:00
Звезды

В Орле состоится "РокЖИВфест"

Несколько команд из Орла и Брянска сыграют в «Герце», чтобы доказать: рок жив!
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В грядущую пятницу в Орле состоится уже второй фестиваль рок музыки с говорящим названием «РокЖИВфест». Организаторы события и музыканты, которые выступят для орловцев и гостей города, уверены: рок музыка жива, и в Орловской области она достойна особого внимания.

Канва музыкального фестиваля такова: рок-движение в регионе нуждается во внимании общественности и чиновников.

- Рок-фесты в Орле на сегодня задавлены отсутствием рентабельных площадок для рок-музыкантов. Орловским организаторам (музыкантам) хлопотно и не интересно ими заниматься, зачастую эта затея им едва окупается, а силы, которые нужно вложить в организацию не соизмеримы. «РокЖИВфест» поможет обратить внимание на сложившуюся проблему, - говорят организаторы.

Итак, в «Герце» выступят такие орловские команды как «Навстречу солнцу», «Назло», «Ночной странник» и «Лис и Лапландия» из города Брянска.

Приходите и поддержите рок-музыкантов: в "Герце" пятничным вечером будет много драйва и хорошей музыки.

КОГДА, ГДЕ?

20 сентября, 20.00

Ул. Герцена, 20

(18+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловца, прикончившего мужчину гвоздем, арестовали
За купальный сезон в Орловской области погибли 12 человек
Обновить разметку на дорогах Орла планируется к 1 октября
Орловским лесхозам презентуют технику
Операция «Мак»: в Орловской области из оборота изъято 12 кг наркотиков
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Пьяный орловец разгромил ночную пивнушку
Управление культуры Орла возглавила Наталья Крючкова
Осенины-веселины: орловцев приглашают на праздник
В Орле «Шестерка» сбила девушку
Озвучены планы по строительству жилья в 2020 году в Орловской области
Орловчанка попала в больницу после поездки в маршрутке
Орловцы выбирают территории для благоустройства
В Орле пешеход попал под трамвай
В Орле сосулька, убившая женщину, обернулась судом для директора УК
В Орле коллекторов оштрафовали за запись разговора с должником
Орловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьму
19 сентября в Орле будет запрещено движение и стоянка