Пьяный орловец разгромил ночную пивнушку

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-17T11:23:06+03:00

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В Орле росгвардейцам пришлось в очередной раз утихомиривать пьяного дебошира. Посетитель ночного пивбара перебрал со спиртным, начал громить его и угрожать сотрудникам.

Инцидент произошел в Советском районе. В заведении на улице Герцена отдыхал 46-летний мужчина. Около трех часов ночи, будучи изрядно подшофе, он поссорился с посетителями бара, стал кидаться на них с кулаками. Когда сотрудники заведения попросили его успокоиться, тот стал угрожать и им, а в доказательство своих серьезных намерений разбил дверь.

- Администрация круглосуточного бара обратилась за помощью к вневедомственной охране. Правоохранители задержали нетрезвого гражданина, убедив оставшихся посетителей также завершить посещение бара. Задержанного вскоре силовики передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала «КП» Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU