СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-17T10:49:11+03:00

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Управление культуры Орла возглавила Наталья Крючкова. Нового руководителя сектора представили сегодня, 17 сентября.

Как сообщает корреспондент "КП" с рабочей планерки в городской администрации, которая проходит в эти минуты, Наталью Крючкову представили коллегам.

Наталья Юрьвна о культуре знает не по наслышке: в 2002 году она окончила ОГИК, затем стала преподавать здесь же. Доцент кафедры режиссуры и мастерства актера, руководитель учебного театра "Диагональ", лауреат большого количества творческих конкурсов, автор праздничных концертных программ теперь будет курировать сектор культуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU