2019-09-17T10:16:42+03:00
Звезды

Осенины-веселины: орловцев приглашают на праздник

Прикоснуться к традиционным ремеслам и поучаствовать в мастер-классах можно 22 сентября в городском парке
Ольга СУПОНЕВА
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Приходите! Приходите! Приходите!Приходите! Приходите! Приходите!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Текущая неделя в Орле завершится осенним праздником. Жителей города и его гостей приглашают в городской парк на фольклорное событие «Осенины-веселины».

- В рамках праздника запланированы мастер-классы по народным песням и танцам, традиционным ремеслам. Также гостей праздника ждет насыщенная фольклорно-игровая программа: народные игры и забавы, выступление творческих коллективов региона, - поделились в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подготовил программу областной центр народного творчества. Приходите!

КОГДА, ГДЕ?

22 сентября, 13.00

Городской парк культуры и отдыха

(0+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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