Осенины-веселины: орловцев приглашают на праздник
Текущая неделя в Орле завершится осенним праздником. Жителей города и его гостей приглашают в городской парк на фольклорное событие «Осенины-веселины».
- В рамках праздника запланированы мастер-классы по народным песням и танцам, традиционным ремеслам. Также гостей праздника ждет насыщенная фольклорно-игровая программа: народные игры и забавы, выступление творческих коллективов региона, - поделились в пресс-службе Правительства Орловской области.
Подготовил программу областной центр народного творчества. Приходите!
КОГДА, ГДЕ?
22 сентября, 13.00
Городской парк культуры и отдыха
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ИСТОЧНИК KP.RU
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