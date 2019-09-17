СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-17T10:08:43+03:00

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В Орле «Шестерка» сбила девушку-пешехода. 25-летний водитель не уступил дорогу.

Парень ехал за рулем отечественной легковушки по улице Октябрьской накануне, 16 сентября. Он стал поворачивать налево на улицу Приборостроительную, в этот момент по зебре шла 23-летняя девушка. Так она и оказалась под колесами автомобиля.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки в регионе госавтоинспекторы зарегистрировали 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU