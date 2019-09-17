Озвучены планы по строительству жилья в 2020 году в Орловской области

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-17T10:03:30+03:00

В регионе планируется возвести больше 330 тысяч квадратных метров недвижимости в будущем году Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В будущем году в Орловской области планируется возвести больше 330 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Большую часть от указанной цифры, опять же по планам, должно занять индивидуальное жилое строительство. В региональном профильном департаменте делают прогноз: по направлению ИЖС в 2020 году ожидается рост на уровне 20,5% или 141 тысяча кв. метров жилья.

- Правительством на постоянной основе оказывается поддержка застройщикам. В частности, ведется строительство социальной инфраструктуры в жилых микрорайонах. В этом году планируется завершить строительство двух детских садов в Орле и Орловском районе (микрорайоны «Зареченский» и «Болховский») на 230 мест каждый и начать строительство двух детских садов-яслей по ул. Планерной и по ул. Родзевича-Белевича в Орле. Кроме того, модернизируется транспортная инфраструктура, что также даст дополнительный стимул развития жилищному строительству, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU