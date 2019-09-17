Орловчанка попала в больницу после поездки в маршрутке

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-17T09:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле женщина получила травмы после падения в маршрутке. Поездка по делам на общественно транспорте обернулась визитом в больницу.

ДТП случилось в понедельник, 16 сентября. Примерно в половине одиннадцатого утра водитель «ГАЗели» резко затормозил, 52-летняя женщина не удержалась и упала. Все произошло на улице Тургенева, автобус чуть не доехал до остановки "Музей Тургенева".

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, доставлена в БСМП им. Семашко, назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Из-за резких маневров водителей автобусов пассажиры калечатся в орловских маршрутках с «завидной» регулярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU