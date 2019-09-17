Орловчанка попала в больницу после поездки в маршрутке
В Орле женщина получила травмы после падения в маршрутке. Поездка по делам на общественно транспорте обернулась визитом в больницу.
ДТП случилось в понедельник, 16 сентября. Примерно в половине одиннадцатого утра водитель «ГАЗели» резко затормозил, 52-летняя женщина не удержалась и упала. Все произошло на улице Тургенева, автобус чуть не доехал до остановки "Музей Тургенева".
- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, доставлена в БСМП им. Семашко, назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Из-за резких маневров водителей автобусов пассажиры калечатся в орловских маршрутках с «завидной» регулярностью.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»