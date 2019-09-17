Орловцы выбирают территории для благоустройства

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-17T09:45:21+03:00

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В Орле продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году. Первый этап уже завершился, сегодня стартует второй.

В первом этапе онлайн голосования свой выбор сделали более чем 11 тысяч горожан.

Список сформирован и выглядит так: озеленение ул. Приборостроительной, парк Победы, набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста, территория между казначейством и больницей Семашко, территория за тубдиспансером. территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы), сквер по ул. Ливенской, территория по ул. Рощинской перед Медведевским лесом, территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и д. №28, бульвар Космонавтов, сквер Семьи, территория в районе школы №3 и детским садом №20 по ул. Льва Толстого, территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова, сквер напротив завода «Стекломаш».

Второй этап голосования завершится в ноябре, а окончательные итоги подведут в декабре методом рейтингового голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU