Орловцы выбирают территории для благоустройства
В Орле продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году. Первый этап уже завершился, сегодня стартует второй.
В первом этапе онлайн голосования свой выбор сделали более чем 11 тысяч горожан.
Список сформирован и выглядит так: озеленение ул. Приборостроительной, парк Победы, набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста, территория между казначейством и больницей Семашко, территория за тубдиспансером. территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы), сквер по ул. Ливенской, территория по ул. Рощинской перед Медведевским лесом, территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и д. №28, бульвар Космонавтов, сквер Семьи, территория в районе школы №3 и детским садом №20 по ул. Льва Толстого, территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова, сквер напротив завода «Стекломаш».
Второй этап голосования завершится в ноябре, а окончательные итоги подведут в декабре методом рейтингового голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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