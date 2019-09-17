2019-09-17T09:35:47+03:00
Происшествия

В Орле пешеход попал под трамвай

Неудачно перешел пути
Ольга СУПОНЕВА
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\Фото: УГИБДД Орловской области\Фото: УГИБДД Орловской области
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В Орле пешеход попал под трамвай. Мужчина переходил пути, когда электротранспорт сбил его.

ДТП случилось накануне, в понедельник 16 сентября, на Комсомольской улице. В шестом часу 43-летний вагоновожатый следовал на трамвае со стороны переулка Дарвина. В районе остановки «Стрела» под вагон попал 33-летний пешеход.

- Он переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения трамвая. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлен в БСМП им. Семашко, назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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