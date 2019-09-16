2019-09-16T21:26:02+03:00
Общество

В Орле сосулька, убившая женщину, обернулась судом для директора УК

СК завершил расследование уголовного дела о трагическом инциденте и передал его в суд
Ольга СУПОНЕВА
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Роковая пятиэтажка. Фото: СУ СК РФ по Орловской областиРоковая пятиэтажка. Фото: СУ СК РФ по Орловской области
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В Орле СК завершил расследование уголовного дела о трагическом инциденте, случившемся в начале года. 4 января 2019-го ледяная глыба упала с балкона многоэтажки в Советском районе и убила женщину. Под суд пойдет директор управляющей компании, в ведении которой находился злополучный дом.

Все случилось на улице Игнатова в районе дома 13а. На новогодних каникулах орловцев потрясла грустная новость: 54-летняя женщина погибла под куском льда. Несчастная скончалась на месте происшествия, травмы оказались несовместимы с жизнью. Тогда региональный следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Спустя 8 месяцев расследование завершилось.

- В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, по итогам которых собрана необходимая доказательственная база. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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