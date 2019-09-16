2019-09-16T16:06:23+03:00
Происшествия

Орловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьму

Мужчина погиб из-за нескольких тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьмуОрловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьмуФото: Архив "КП"
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Орловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьму. Суд полностью признал его вину, хотя защита и пыталась подать апелляцию.

Трагедия, развернувшаяся в Малоархангельском районе, потрясает своей жестокостью. Находясь в изрядном подпитии, мужчина стал требовать у своего знакомого деньги. Когда тот отказал, дебошир рассвирепел, повалил его на землю и начал бить ногами.

Перепуганный мужчина уже был готов отдать ему имеющиеся у него 2 тысячи рублей, но разгоряченному преступнику показалось этого мало. Он продолжил со всей силы избивать свою жертву ногами в область жизненно-важных органов. В итоге мужчина скончался от полученных травм.

- Суд назначил преступнику окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Адвокатом осужденного на приговор районного суда была подана апелляционная жалоба, но областной суд оставил ее без удовлетворения, а приговор – без изменения, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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