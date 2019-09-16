19 сентября в Орле будет запрещено движение и стоянка
В четверг 19 сентября в Орле временно будет запрещена стоянка и движение в Железнодорожном районе города. Публикуем адреса, попавшие под запрет.
Так, с 6.00 утра и до 20.00 вечера нельзя будет поставить машину на стоянку у здания территориального управления по Железнодорожному району (пер. Трамвайный, 1).
С 17.00 и до 20.00 по переулку Трамвайному от улицы Пушкина до площади Поликарпова будет закрыто движение транспорта.
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, временные неудобства связаны с проведением в этот день митинга.
Водителям стоит учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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