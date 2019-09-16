2019-09-16T15:40:49+03:00
Общество

19 сентября в Орле будет запрещено движение и стоянка

Публикуем список адресов, попавших под временный запрет
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Водителям стоит учитывать ограничения и заранее планировать маршрутВодителям стоит учитывать ограничения и заранее планировать маршрутФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В четверг 19 сентября в Орле временно будет запрещена стоянка и движение в Железнодорожном районе города. Публикуем адреса, попавшие под запрет.

Так, с 6.00 утра и до 20.00 вечера нельзя будет поставить машину на стоянку у здания территориального управления по Железнодорожному району (пер. Трамвайный, 1).

С 17.00 и до 20.00 по переулку Трамвайному от улицы Пушкина до площади Поликарпова будет закрыто движение транспорта.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, временные неудобства связаны с проведением в этот день митинга.

Водителям стоит учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле коллекторов оштрафовали за запись разговора с должником
Орловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьму
В Орловской области водитель мопеда оказался на больничной койке
Из воздуха: сидеть в браузере Мандарин и получать деньги
Жителям Орловщины услуги ЖКХ обходятся примерно в 10% бюджета
Орловец стал финалистом Международной олимпиады IT-технологий
«Солнечный удар»: орловцам показали отрывки из спектакля о жизни Бунина
На орловской трассе ребенок пострадал в ДТП с «Девяткой»
Ольга Пилипенко официально стала депутатом Госдумы от Орловской области
В Орловской области в результате ДТП с «Камазом» пострадали два ребенка
В Орле на подготовку к холодам потратят почти полмиллиарда рублей
Названы пять самых лучших проектов «Молодых кадров Орловщины»
В Орел пришла осенняя погода
Орловцы с инвалидностью показали, на что способна сила воли
Орловца задержали, когда он забирал наркотики из тайника
В Орле нашли подрядчика для ремонта «Дворянского гнезда»
В Орловской области дубовых лесов стало больше на 1 гектар
39-летний орловец попался на воровстве уток
В Орле 31-летний мужчина без прав устроил ДТП возле музея
В Орловской области увеличат расходы на зарплату бюджетникам
Орловцев приглашают присоединиться к «Культурному марафону»
Депутаты попросили Правительство РФ помочь Орлу заплатить долги