В Орловской области водитель мопеда оказался на больничной койке

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-16T15:25:01+03:00

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В Орловской области водитель мопеда прямиком с трассы угодил в больницу. Дорогу не поделили двухколесный транспорт и отечественный легковой автомобиль.

Авария случилась в минувшую субботу, 14 сентября. В третьем часу дня 19-летний водитель на «ВАЗе» ехал по дороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна» со стороны Глазуновки в сторону Тросны.

- При осуществлении обгона он допустил столкновение мопедом, под управлением водителя, не имеющего права управления, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 59-летний мужчина, управлявший мопедом, получил травмы. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU