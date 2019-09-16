2019-09-16T15:25:01+03:00
Происшествия

В Орловской области водитель мопеда оказался на больничной койке

Двухколесный транспорт протаранила «Пятнадцатая»
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орловской области водитель мопеда прямиком с трассы угодил в больницу. Дорогу не поделили двухколесный транспорт и отечественный легковой автомобиль.

Авария случилась в минувшую субботу, 14 сентября. В третьем часу дня 19-летний водитель на «ВАЗе» ехал по дороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна» со стороны Глазуновки в сторону Тросны.

- При осуществлении обгона он допустил столкновение мопедом, под управлением водителя, не имеющего права управления, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 59-летний мужчина, управлявший мопедом, получил травмы. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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