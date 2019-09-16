В Орловской области водитель мопеда оказался на больничной койке
В Орловской области водитель мопеда прямиком с трассы угодил в больницу. Дорогу не поделили двухколесный транспорт и отечественный легковой автомобиль.
Авария случилась в минувшую субботу, 14 сентября. В третьем часу дня 19-летний водитель на «ВАЗе» ехал по дороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна» со стороны Глазуновки в сторону Тросны.
- При осуществлении обгона он допустил столкновение мопедом, под управлением водителя, не имеющего права управления, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге 59-летний мужчина, управлявший мопедом, получил травмы. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU