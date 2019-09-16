2019-09-16T15:31:44+03:00
Общество

Из воздуха: сидеть в браузере Мандарин и получать деньги

Новый браузер, который делится доходами
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Впервые для этого ничего не требуется от пользователя: вы просто сидите в Интернете в привычном режиме. Фактически браузер собран на платформе Chromium (основа многих известных браузеров, например, Chrome и тд). Это позволяет достаточно быстро привыкнуть к интерфейсу и функциям внутри. Разница заключается лишь в дополнительных рекламных блоках, которые находятся сбоку и сверху. При желании вы можете скрыть рекламу на день или неделю, в этом случае в вашем распоряжении просто быстрый и понятный браузер.

На счета пользователей уходит 70% от рекламных поступлений. Остальные 30% - это комиссия браузера за техническую поддержку и обеспечение продукта.

Почему браузер платит пользователю

Реклама усложняет пользователям жизнь, поэтому создатели решили компенсировать это и платить пользователю из рекламных денег. В отличие от платформ для заработка в Интернете, Браузер Mandarin не заставляет подразумевает специальных действий (кликать на рекламу, просматривать видео). Пользователь использует браузер в привычном ему режиме. Главное быть активным, в противном случае, во время рандомной проверки вам могут не начислить заработок.

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Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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