2019-09-16T15:01:10+03:00
Недвижимость

Жителям Орловщины услуги ЖКХ обходятся примерно в 10% бюджета

Эксперты рассказали, в каких регионах России самая дорогая коммуналка
Ольга СУПОНЕВА
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Эксперты посчитали, что в среднем за месяц орловцам приходиться отдавать за коммуналку 3 тысячи 508 рублейЭксперты посчитали, что в среднем за месяц орловцам приходиться отдавать за коммуналку 3 тысячи 508 рублейФото: Ольга СУПОНЕВА
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По ценам на услуги ЖКХ Орловская область оказалась на 50 месте. Согласно рейтингу, первые строчки которого занимают регионы с наиболее "бюджетной" для кошельков коммуналкой, орловские семьи отдавали в прошлом году примерно 10% от своих доходов за эти услуги.

Рейтинг составили эксперты «РИА». Они выяснили, какую сумму из семейного бюджета приходилось ежемесячно выкладывать российским семьям, чтобы оплатить коммунальные услуги. Как оказалось, меньше всего за ЖКХ платят жители республик Дагестана, Ингушетии и Хакасии (1е, 2е и 3е место соответственно). А вот больше других страдает семейный бюджет россиян, проживающих в ЯНАО, Магаданской области и Камчатском крае.

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Орловщина же расположилась на 50 строчке с показателем в 10,3%. Эксперты посчитали, что в среднем за месяц орловцам приходиться отдавать за коммуналку 3 тысячи 508 рублей.

Соседи Орловской области заняли следующие строчки в рейтинге: Брянская область на 33 месте – жители региона отдавали в 2018-м году за услуги ЖКХ примерно 9,3 % от семейного бюджета, Калужская на 16м (8,1%), Тульская на 68-м (11,6%), Курская на 19-м (8,4%), Липецкая на 27м (9,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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