Орловец стал финалистом Международной олимпиады IT-технологий
Орловец Николай Федоров стал финалистом XII Международной олимпиады информационных технологий «IT-Планета». В октябре студент Академии ФСО представит нашу страну в завершающем этапе интеллектуальной битвы.
В финале встретятся молодые дипломированные специалисты и студенты из России и стран СНГ. Им предстоит поучаствовать в 14 конкурсах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника». Особой номинацией станет «Неограниченные возможности». В ней конкурсанты смогут попробовать создать программы для людей с инвалидностью.
Финалистов ждет большая образовательная программа, включающая секцию робототехники. Все желающие смогут самостоятельно собрать роботов и устроить среди них соревнования.
Завершится олимпиада в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Торжественная церемония награждения победителей пройдет здесь 7 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU