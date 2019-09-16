Орловец стал финалистом Международной олимпиады IT-технологий

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-16T14:57:12+03:00

В октябре Николай Федоров представит нашу страну в завершающем этапе интеллектуальной битвы

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Орловец Николай Федоров стал финалистом XII Международной олимпиады информационных технологий «IT-Планета». В октябре студент Академии ФСО представит нашу страну в завершающем этапе интеллектуальной битвы.

В финале встретятся молодые дипломированные специалисты и студенты из России и стран СНГ. Им предстоит поучаствовать в 14 конкурсах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника». Особой номинацией станет «Неограниченные возможности». В ней конкурсанты смогут попробовать создать программы для людей с инвалидностью.

Финалистов ждет большая образовательная программа, включающая секцию робототехники. Все желающие смогут самостоятельно собрать роботов и устроить среди них соревнования.

Завершится олимпиада в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Торжественная церемония награждения победителей пройдет здесь 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU