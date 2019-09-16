«Солнечный удар»: орловцам показали отрывки из спектакля о жизни Бунина
В пятницу, 13 сентября, Орел отметил знаменательную для литературы дату – 130-летие приезда писателя Ивана Бунина в Орел. Тогда ему было всего 19 лет.
В нашем городе он серьезно занялся журналистикой, стал сотрудничать с «Орловским вестником», встретил первую любовь – Варвару Пащенко. Именно она и вдохновила его на творчество. Но отношения были трагичными и счастья не принесли.
Жителям и гостям города напомнили о любви Ивана Бунина и Варвары ПащенкоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Вокруг этой страницы жизни Бунина выстроилось настоящее театрализованное действо, представленное актерами «Русского стиля» и музеем Тургенева.
Орловцев ждали пронзительные отрывки из спектакля по рассказу "Солнечный удар", музыкальный концерт и прогулка по знаменитым бунинским местам, описанным им в романе «Жизнь Арсеньева».
В завершении праздника орловцев ждала экскурсия по бунинским достопримечательностямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Напомним, в 2020 году наш город встретит 150-летее писателя.
ИСТОЧНИК KP.RU