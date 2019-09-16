СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-16T13:40:49+03:00

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На орловской трассе ребенок пострадал в ДТП с «Девяткой». Отечественная легковушка улетела в кювет.

Авария произошла в субботу, 14 сентября. В пятом часу вечера 37-летний мужчина ехал на «ВАЗе» по автодороге «Орел-Тамбов». В какой-то момент мужчина потерял контроль над своим авто, «Девятка» съехала в правый кювет, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП мальчик 2005 года рождения получил травмы, доставлен попутным транспортом в БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ", не госпитализирован, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU