2019-09-16T13:10:17+03:00
Политика

Ольга Пилипенко официально стала депутатом Госдумы от Орловской области

Бывшему ректору ОГУ им. Тургенева вручили удостоверение об избрании
Наталья Меркулова
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Ольга Пилипенко официально стала депутатом Госдумы от Орловской области. Фото: Орловская областная избирательная комиссияОльга Пилипенко официально стала депутатом Госдумы от Орловской области. Фото: Орловская областная избирательная комиссия
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Ольга Пилипенко официально стала депутатом Госдумы от Орловской области. В пятницу, 13 сентября, на заседании областной Избирательной комиссии бывшему ректору ОГУ им Тургенева, представившей на выборах «Единую Россию», вручили удостоверение об избрании.

Напомним, Ольга Пилипенко победила на выборах, набрав 53,62% голосов. Ее ближайший конкурент по предвыборной гонке Иван Дынкович (КПРФ) получил только 15,97% голосов. На третьем месте оказался член Партии пенсионеров Олег Тимохин (8,17%), на четвертом — Руслан Перелыгин от «Справедливой России» (5,9%).

-Я благодарна всем, кто меня поддержал. Хочу уверить всех, что я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы жизнь в Орловской области стала намного качественнее и лучше», — обратилась к избирателям Ольга Пилипенко.

Еще в середине мая на пресс-конференции Ольга Пилипенко пояснила, если победит на выборах, то покинет пост ректора. Согласно правилам, избранный депутат может заниматься только преподавательской, научной и творческой деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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