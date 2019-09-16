2019-09-16T12:20:41+03:00
Происшествия

В Орловской области в результате ДТП с «Камазом» пострадали два ребенка

Женщина, перевозившая детей, не справилась с управлением и на скорости врезалась в грузовик
Наталья Меркулова
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В Орловской области в результате ДТП с «Камазом» пострадали два ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиВ Орловской области в результате ДТП с «Камазом» пострадали два ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области в результате ДТП с «Камазом» пострадали два ребенка. 39-летняя женщина-водитель «ВАЗ-21099», перевозившая детей, не справился с управлением и в лобовую столкнулась с грузовиком.

Происшествие случилось вчера днем в 16:45 рядом с селом Покровское (Краснозоренский район) на грунтовой дороге. Удар был настолько сильным, что женщину зажало в автомобиле. Покинуть его она смогла только с помощью сотрудников полиции и спасателей.

Дети и водитель в больнице. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

Дети и водитель в больнице. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

- В результате лобового столкновения пострадала водитель «ВАЗ-21099» и двое ее маленьких пассажиров – мальчики девяти и тринадцати лет. Все они были срочно госпитализированы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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