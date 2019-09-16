Названы пять самых лучших проектов «Молодых кадров Орловщины»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-16T10:35:34+03:00

Теперь конкурсантам предстоит их командная разработка

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В субботу, 14 сентября, накануне финального этапа конкурса «Молодые кадры Орловщины», жюри назвало пять самых лучших проектов развития региона.

Перспективными для дальнейшей работы признали темы помощи инвалидам, профориентации, экология и развитие туризма. В тройке лидеров следующие проекты: «Система поддержки детей с нарушениями развития в Орловской области» (Екатерина Омельченко), «Центр поддержки молодых специалистов» (Анастасия Пилипенко) и «Драйвер развития малого города: проведение колокольных и музыкальных фестивалей в Болхове» (Евгений Борисов).

Четвертое место занял проект Маргариты Сагиной «Моя профессия – мой выбор». Пятое - у Алексея Козеева и Екатерины Дорохиной, посвятивших свои работы раздельному сбору отходов в Орловской области.

Теперь им предстоит активная командная работа под руководством опытных наставников-модераторов и обучение по программе повышения квалификации в сфере управления проектами.

Команду-победителя объявят 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU