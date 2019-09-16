В Орел пришла календарная осень

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-16T10:06:47+03:00

Пора доставать теплые вещи и зонтики

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В Орел пришла настоящая календарная осень. Жителям региона пора доставать теплые вещи и зонтики. Рабочая неделя обещает быть дождливой и холодной.

По прогнозам Росгидрометцентра, понедельник станет самым теплым днем. Столбик термометра покажет +19 градусов. Будет ветрено - 5 м/с, атмосферное давление снизится до 735 мм рт.ст. Вероятность дождя 79 %.

Затем температура воздуха начнет постепенно снижать. Во вторник днем будет +17, а в пятницу уже будет всего +13 градусов.

Всю неделю синоптики обещают переменную облачность, дожди и ветер. Самым ветреным днем станет среда. Западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

Ждать потепления на выходных, по предварительным прогнозам, также не стоит. Небольшое потепление возможно только в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU