Орловцы с инвалидностью показали, на что способна сила воли

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-16T09:35:59+03:00

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В пятницу, 13 сентября, на территории спорткомплекса «Южный», прошел 18-ый культурно-спортивный слет среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая осень». 17 команд и более 200 участников соревнований поразили зрителей своим оптимизмом и положительной энергетикой.

Участников ждали соревнования в пяти спортивных дисциплинахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В творческих конкурсах и состязаниях в пяти спортивных дисциплинах - дартс, броски шайбы в цель, кольцеброс, метание колец на шпагу и скандинавская ходьба – принимали участие и совсем юные ребята, и представители «золотого» возраста.

Кто-то из участников от рождения имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, кто-то стал инвалидом по трагическому стечению обстоятельств – травме на производстве или аварии. Но каждый из них светится изнутри. Не ставит барьер между собой и здоровыми людьми, а наоборот охотно идет на общение.

Инвалидность не приговор!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Для того чтобы человек с инвалидностью мог вести полноценную жизнь и реализовал себя, ему нужно не замыкаться в себе и найти занятие по душе. Такие мероприятия отличная возможность не только проявить себя, но и просто встретить друзей, - рассказала «КП» Екатерина Ларина, руководитель отделения Северного района орловской областной организации ВОИ.

ИСТОЧНИК KP.RU