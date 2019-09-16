СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-16T08:46:34+03:00

Орловца задержали, когда он забирал наркотики из тайника Фото: Архив "КП"

3 грамма «синтетики» могут стоить 38-летнему мужчине от трех до десяти лет лишения свободы

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Орловца задержали, когда он доставал наркотики из тайника. 3 грамма «синтетики» могут стоить 38-летнему мужчине от трех до десяти лет лишения свободы.

Полицейские задержали его на месте преступления с порошкообразным веществом в полиэтиленовом пакете. Находку изъяли и направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Там подтвердили, это – синтетический наркотик.

- Следствие возбудило уголовное дело по 2 статье 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). В настоящее время выясняются все обстоятельства дела, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU