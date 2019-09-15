2019-09-15T08:37:13+03:00
Происшествия

39-летний орловец попался на воровстве уток

Теперь ему грозит уголовное дело
Наталья Меркулова
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39-летний орловец попался на воровстве уток39-летний орловец попался на воровстве утокФото: Архив "КП"
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Житель деревни Малая Куликовка в Орловском районе заметил исчезновение со своего двора семи домашних уток. После этого он обратился в полицию с просьбой найти похитителей.

По «горячим следам» полицейские задержали 39-летнего мужчину. Как оказалось, он сразу же продал свою добычу. Уток вернуть не удалось, владелец понес ущерб в размере 12 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража». В настоящее время похититель задержан. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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