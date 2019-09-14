В Орле 31-летний мужчина без прав устроил ДТП возле музея
В Орле 31-летний мужчина без прав устроил ДТП возле музея. Водитель «Десятки» протаранил советский грузовик, принадлежащий коммунальщикам.
Происшествие случилось сегодня ночью в 00 часов 35 минут. По предварительным данным, «Десятка» двигалась по улице Гостиная и в районе Орловского краеведческого музея врезалась в припаркованный «ГАЗ-53А».
- В результате ДТП водитель автомобиля «Десятки» и его 39-летний пассажир получили телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи отпущены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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