СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-14T13:54:17+03:00

В Орле 31-летний мужчина без прав устроил ДТП возле музея. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

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В Орле 31-летний мужчина без прав устроил ДТП возле музея. Водитель «Десятки» протаранил советский грузовик, принадлежащий коммунальщикам.

Происшествие случилось сегодня ночью в 00 часов 35 минут. По предварительным данным, «Десятка» двигалась по улице Гостиная и в районе Орловского краеведческого музея врезалась в припаркованный «ГАЗ-53А».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Десятки» и его 39-летний пассажир получили телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи отпущены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU