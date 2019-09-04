В центре Орла развернутся выставки, посвященные истории военных лет
В центре Орла развернутся выставки, посвященные истории военных лет. 6 сентября жителей города и его гостей приглашают в центр познакомиться с экспозицией.
Выставки будут посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
- Экспозиции познакомят орловцев с оружием и предметами быта советских солдат и офицеров, найденными в рамках акции «Вахта Памяти - 2019», с историей российского костюма, с деятельностью регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Любопытную выставку водолазного оборудования подготовили члены региональной орловской общественной организации «Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие», - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
Время работы - с 10.00 до 14.00, локация - площадь Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU