СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-04T17:57:40+03:00

Время работы - с 10.00 до 14.00, локация - площадь Ленина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

6 сентября жителей города и его гостей приглашают в центр познакомиться с экспозицией

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В центре Орла развернутся выставки, посвященные истории военных лет. 6 сентября жителей города и его гостей приглашают в центр познакомиться с экспозицией.

Выставки будут посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

- Экспозиции познакомят орловцев с оружием и предметами быта советских солдат и офицеров, найденными в рамках акции «Вахта Памяти - 2019», с историей российского костюма, с деятельностью регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Любопытную выставку водолазного оборудования подготовили члены региональной орловской общественной организации «Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие», - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Время работы - с 10.00 до 14.00, локация - площадь Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU