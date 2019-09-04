На 17 лет за решетку отправится житель Мценска за жестокое убийство

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-04T10:18:10+03:00

В алкогольном угаре он прикончил своего товарища и избавился от тела

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На 17 лет за решетку отправится житель города Мценска Орловской области за жестокое убийство. В алкогольном угаре он прикончил своего товарища и избавился от тела.

Преступление 41-летний амчанин совершил летом прошлого года. Он выпивал в своем дворе с другом, в какой-то момент произошел конфликт и хозяин расправился со своим гостем. После чего расчленил тело убитого, погрузил останки в машину и закопал в самом Мценске и окрестностях города. Раскрыть жуткое преступление удалось спустя месяц.

- Следователями проведен ряд следственных действий и экспертных исследований, в том числе молекулярно-генетические экспертизы, результаты которых легли в основу предъявленного обвинения. Кроме того, осужденный на почве личной неприязни в 2018 году причинил вред здоровью различной степени тяжести двум жителям города Мценска, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Суд приговорил амчанина к 17 годам лишения свободы, коротать он их будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU