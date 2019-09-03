СЕГОДНЯ 20:38 2019-09-03T20:38:57+03:00

Фото с места происшествия Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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В Орловской области утонул мужчина. ЧП случилось 3 сентября в Знаменском районе.

Сигнал о происшествии в селе Селихово спасателям поступил в десятом часу утра. К сожалению, спасти жизнь купальщика сотрудникам чрезвычайного ведомства не удалось.

- На месте происшествия работали пожарные ПСЧ 22, работники поисково- маневренной группы ГКУ Орловской области " ОАСПС" Есть пострадавший, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU