СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-29T16:36:03+03:00

В этом году поисковикам удалось установить имена 232 бойцов, погибших в боях за освобождение Покровского района

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В среду, 28 августа, в Орловской области подвели итоги «Вахты памяти-2019». В этом году поисковикам удалось установить имена 232 бойцов, погибших в боях за освобождение Покровского района.

Всего же с 20 июля по 4 августа были обнаружены останки 288 советских солдат и офицеров. На месте деревни Лески поднято 232 красноармейца, на окраине деревни Малороссы – 43 и в районе 2-й Александровки обнаружили 13 воинов.

Среди установленных - солдаты и командиры 6-й Гвардейской стрелковой дивизии, 137-й и 148-й стрелковых дивизий, погибшие в феврале 1943 года. Всех их перезахоронили в братской могиле в деревне Никольское Покровского района.

- Поисковые работы проводили объединения МПО «Огненная дуга», ОРОО ВИПК «Батальон» и ООПОО «Взлет». Всего же в летнем этапе «Вахты памяти» принимали участие 16 поисковых отрядов и наши друзья из Самары, Тулы и Москвы. Очень помогали местные жители, указывавшие конкретные места старых захоронений, - рассказал Николай Андреев, руководитель МПО «Огненная дуга».

ИСТОЧНИК KP.RU